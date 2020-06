Kuvat eivät herkille: Karmea virhe eläinlääkäriasemalla kuori koirien ihot – Mervi ei ymmärtänyt pestä koiraansa ja viikkoa myöhemmin näky oli puistattava

Mäkelä kertoo, ettei ymmärtänyt heti asian vakavuutta eikä pessyt koiransa selkää. Desinfiointiainetta oli kuitenkin valunut koiran selkäpuolelle ja viikkoa myöhemmin selän iho alkoi kuoriutua. Tällä hetkellä Mäkelän koira on jatkohoidossa Viikin eläinsairaalassa.

Toimituksessa tapahtunut sekaannus

Koiria leikannut lääkäri kertoo, että desinfiointiaineen tilauksessa on tapahtunut sekaannus. Oriolan lääketukusta lähetettiin eläimille tarkoitetun desinfiointiaineen sijasta ainetta, joka on tarkoitettu pintojen desinfiointiin ja siivoamiseen. Tilatut desinfiointiaineet oli pakattu samanlaisiin pakkauksiin kuin missä eläinlääkäriaseman aiemmin käyttämä eläimille soveltuva desinfiointiaine on ollut.