Kuumuus käristää Eurooppaa – hellealueilla asuvat suomalaiset joutuvat keksimään keinoja kuumuudesta selviämiseen: "Ihan hulluja juttuja täällä tapahtuu"

Kuumuus vaikuttaa Euroopassa asuvien suomalaisten arkeen. Hollannin Leusdenissa asuva Outi Sirkka kertoo, että kaikkien aikojen lämpöennätys on mennyt rikki jo pariin otteeseen.

– Tukalaa on ollut, itse en ole tottunut tällaisiin lämpötiloihin.

– Junaliikenne takkuilee tosi pahasti, kun junia on peruttu. Kuulin työkaverilta, että kaupan ovi oli irronnut ja tippunut, koska saranat ei kestäneet enää kuumuutta. Ihan hulluja juttuja tapahtuu.

"Ikäviä asioita"

Sirkan työpaikalla ei ole ilmastointia. Työpaikalla on suositeltu esimerkiksi kotoa käsin työskentelyä, koska toimiston lämpötilat voivat nousta todella korkealle.

– Joilla on töissä ilmastointi, ovat erittäin onnekkaassa asemassa.

Sirkka yrittää keksiä lapsilleen ja itselleen viilentävää tekemistä, mikä on osoittautunut hankalaksi. Yöllä kuumuudessa nukkuminen on vaikeaa.

– Aika ikävistä asioista on kyse, ei ole enää nautinnolliset helteet.

Rättisitikalla Euroopan kiertoon

Kalle Kervinen ja Amanda Laine kiertävät Eurooppaa rättisitikalla. Kervisen mukaan reissun aikana lämpimintä on ollut Ukrainassa eilen.

– Silloin kun ajellaan autolla katto auki niin hattua päähän, aurinkorasvaa reilusti ja vettä tietysti. Sillä on pärjätty, Kervinen kertoo.

Katto auki ajamisessa ongelmana on ihon kärähtäminen.

– Ilma kiertää, mutta kädet on poltettu pariin otteeseen reissun aikana. Sen verran käy viima, ettei kuumuus tunnu. Kun istuu kahdeksan tuntia auringon alla niin iho kärvähtää, vaikka rasvaa käyttäisikin.

Matkanteko on sujunut tähän mennessä mukavasti ja matkaa on taitettu Kervisen mukaan hitaasti ja rauhallisesti. Pari on välttynyt isommilta ongelmilta.