Kuulutko tähän joukkoon? Tuhannet jättivät hakematta useiden satojen eurojen tukea – vasta muistutus auttoi

Eläketuen tarkoituksena on antaa vaikeasti työllistyville ikääntyneille pitkäaikaistyöttömille mahdollisuus siirtyä työmarkkinoilta eläketuelle ennen eläkeikää. Ehtona on muun muassa, että hakija on ollut yhteensä lähes viisi vuotta työttömänä 1.9.2012–31.8.2018 välisenä aikana ja että hän on ollut oikeutettu työmarkkinatukeen 31.8.2018.