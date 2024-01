Kuristusskandaali jääkiekossa – nuori kanadalaispelaaja lakosi liikkumattomana jäähän

The Province -lehti on julkaissut välikohtauksesta videon .

Richmond Sockeyesin puheenjohtaja Doug Paterson sanoi maanantaina The Provincen mukaan , että tapausta kokoonnutaan tarkastelemaan ja että Grishin on hyllytetty toistaiseksi.

Grishin on ollut jo kahdesti pelikiellossa tällä kaudella. Hän on syyllistynyt muun muassa erotuomarin fyysiseen häirintään, ja hänet on ajettu useasti otteluista ulos.