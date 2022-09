KuPS on jalkapallon Suomen mestari!

KuPS voitti lauantaina PK-35:n lukemin 5–1. Samaan aikaan HJK jäi 1–1-tasatulokseen PK-35 Vantaan kanssa, mikä merkitsi sitä, että helsinkiläiset eivät voi enää saavuttaa kuopiolaisia. KuPSilla on kasassa 57 pistettä ja HJK:lla 49.

Kaksi kierrosta on vielä pelaamatta, mutta kulta- ja hopeamitalien kohtalo on selvä. Pronssista kamppailevat Åland United ja PK-35 Vantaa.

Kansallisen liigan maalipörssin kärjessä ovat kaksi kierrosta ennen päätöstä KuPSin tehoduo Lavdije Begolli ja Gentjana Rochi, Begolli on tehtaillut 25 maalia ja Rochi 22 rysää. Kuopilaisjoukkue on ollut tällä kaudella murhaavan tehokas, joukkueen maaliero on mykistävä 91-12.