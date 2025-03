Häkellyttävä päätös: Olympiaurheilijat krokotiilien keskelle

Brisbanen vuoden 2032 olympialaisten ja paralympialaisten soutukilpailut on määrä järjestää suurten krokotiilien asuttamalla joella. Asetelma on herättänyt kiivasta keskustelua puolesta ja vastaan.

Rockhamptonin Fitzroy-joessa, joka sijaitsee yli 630 kilometriä Brisbanesta pohjoiseen, nähdään säännöllisesti jättiläismäisiä suolaisen veden krokotiileja.

Aiemmin tänä vuonna nelimetrinen krokotiili nousi otsikoihin, kun se nähtiin uiskentelemassa Fitzroy-joella koira suussaan. Suolaisen veden krokotiilit voivat kasvaa jopa seitsemänmetrisiksi ja painaa yli tonnin.

Australian liberaalipoliitikot ja yritysjohtajat ovat väittäneet, että joen käyttäminen olympiakisoihin kalliimpien vaihtoehtojen sijasta säästäisi "miljoonia dollareita". Asianajajat ovat puolestaan sanoneet, että joessa olevat krokotiilit olisi ensin saatava kotiutettua muualle.

Fitzroy-joen on kaikkiaan täytettävä World Rowing -järjestön tiukat säännöt, ja suolaisen veden krokotiilien esiintyminen sekä muutamat muut tekniset seikat voivat aiheuttaa ongelmia.

Kisajärjestäjät ovat huomauttaneet, että samassa paikassa on järjestetty muitakin soututapahtumia. Olympiapäällikkö Andrew Liveris ei myöskään ole asiasta huolissaan.

– Meressä on haita, ja me surffaamme siellä. Muuttakaa siis ajattelutapaanne. Pelottavia eläimiä veden alla, se on vähän kuin Hollywoodin juttu, Liveris saneli NRK:n mukaan.

Brisbane ilmoitettiin olympiakisojen isännäksi heinäkuussa 2021. Poliittinen päättämättömyys ja monivuotiset stadionkeskustelut ovat kuitenkin aiheuttaneet suuria viivästyksiä ja huolta siitä, pystyykö osavaltio järjestämään kisat tehokkaasti.