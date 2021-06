Kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä nousussa, nuorten ehdokkaiden osuus pienempi kuin edellisvaaleissa – PS harppasi ehdokasmäärässä SDP:n ohi

Kuntavaaliehdokkaiden keski-ikä on nyt 50,0 vuotta. Ehdokkaat ovat nyt keski-iältään puoli vuotta vanhempia kuin edellisvaaleissa ja noin kaksi vuotta vanhempia kuin vuoden 2008 ehdokkaat, kertoo Tilastokeskus.

Ehdolla olevien miesten keski-ikä on nyt 51,0 vuotta ja naisten 48,3 vuotta.Nuorten ehdokkaiden osuus on pienentynyt edellisvaaleista. Alle 30-vuotiaita on nyt 8,5 prosenttia ehdokkaista, kun edellisvaaleissa vastaava lukema oli 8,9 prosenttia.