Ehdokasmäärä laski niin alue- kuin kuntavaaleissa

Ehdokkaiden määrä laski sekä alue- että kuntavaaleissa, kertoo Tilastokeskus.

Kuntavaaleissa ehdolla on 29 950 ehdokasta, mikä on 5 677 ehdokasta eli 15,9 prosenttia vähemmän kuin vuoden 2021 vaaleissa. Ehdokkaiden määrä väheni edellisvaaleihin verrattuna kaikissa eduskuntapuolueissa.

Naisia kuntavaaliehdokkaista on noin 42 prosenttia.

Kuntavaaliehdokkaista vajaa kolmannes on ehdolla myös aluevaaleissa.

Istuvista kansanedustajista 162 on ehdolla kuntavaaleissa. Kansanedustajaehdokkaita on eniten kokoomuksella, jonka kansanedustajista 42 on ehdolla kuntavaaleissa.

Aluevaaleissa suurin osa tuplaehdokkaita

Aluevaaleissa ehdokkaita on 10 097, mikä on 4,6 prosenttia vähemmän kuin edellisissä aluevaaleissa.

Aluevaaliehdokkaista vajaa puolet on naisia. Eniten naisehdokkaita oli vihreillä (63,2 prosenttia), vähiten liberaalipuolueella (8,3 prosenttia).

Eduskuntapuolueista lisäksi SDP:n, RKP:n, vasemmistoliiton ja kristillisdemokraattien ehdokkaista yli puolet on naisia. Eduskuntapuolueista naisten osuus on pienin perussuomalaisilla (28,5 prosenttia).

Yli 90 prosenttia aluevaalien ehdokkaista on ehdolla myös kuntavaaleissa. Aluevaaliehdokkaista 51 on istuvia kansanedustajia, 933 aluevaltuutettuja ja 2 339 istuvia kunnanvaltuutettuja. Kaikkiaan 37 ehdokasta ovat sekä kansanedustajia että alue- ja kunnanvaltuutettuja.

Puolueittain aluevaaliehdokkaiden määrä väheni vuoden 2022 vaaleihin verrattuna eniten Liike Nytillä ja perussuomalaisilla ja kasvoi etenkin vasemmistoliitolla.

