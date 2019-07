Kuningatar Elisabetin on määrä nimittää Boris Johnson tänään Britannian uudeksi pääministeriksi – pelätään aiheuttavan entistä enemmän kaaosta sisäpolitiikkaan

Väistyvä pääministeri Theresa May jättää tänään myös eroanomuksensa kuningattarelle, jolloin valta siirtyy Johnsonille.

May onnitteli seuraajaansa Boris Johnsonia tiistaina Twitterissä.

– Nyt meidän on työskenneltävä yhdessä, jotta brexitistä tulee toimiva koko Britanniassa ja Jeremy Corbyn pysyy poissa hallituksesta. Saat täyden tukeni rivijäsenenä, May lisäsi onnitteluiden perään. Corbyn on työväenpuolueen puheenjohtaja.