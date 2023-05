Kun Abbien autosta puhkesi rengas, hän turvautui kimppakyytiin – "matkaseura" yllätti täysin

Varis matkassa mukana

– Ajon aikana kuski totesi, että niin, se on ystäväni, Abbie nauroi Todaylle.

Ei lemmikki vaan kaveri

Kohtaaminen ystävällisen kuskin ja tämän lintukaverin kanssa piristi Abbieta kovasti hänen ankean päivänsä jälkeen. Nähtävästi video on ilahduttanut myös somekansaa, sillä videota on parissa viikossa katsottu yli neljä miljoonaa kertaa. Abbie kertoo Todaylle olevansa iloinen siitä, miten positiivisesti hänen videonsa on otettu vastaan.