Kuljettaja pysähtyi suojatien eteen, sitten keikahti kuorma – sakkoja rapsahti

Kuskille napsahti sakkoa

– Poliisi on monesti oikeaan aikaan oikeassa paikassa, Pasterstein totesi.

Kuorma on aina sidottava ja varmistettava niin, ettei se vaaranna liikenneturvallisuutta. Minilex -sivuston mukaan kuorma ei saa vaarantaa henkilöitä, vahingoittaa omaisuutta, laahata maata, pudota tielle, pölytä haittaavasti tai aiheuttaa muuta haittaa tai tarpeetonta melua. Kuorman sitomisvälineiden tulee muun muassa olla kunnollisesti jännitettyjä, ja jännitys tulee tarvittaessa tarkistaa matkan aikana.

Työturvakeskus muistuttaa, että ajoneuvon kuljettaja on vastuussa sekä kuormasta että sen kiinnittämisestä ja varmistamisesta siihen asti, kunnes lasti on purettu pois kuormatilasta. Valmiiksi lastatuissa yksiköissä lasti on lastaajan vastuulla.