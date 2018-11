Kuka hyökkäsi kimppuun? Henry Keisala lähti lenkille ja heräsi seuraavan kerran sairaalasta – kallosta oli poistettu lähes puolet: "Haluaisin saada käsiini sen tyypin ja kysyä minkä takia"

Mitä tapahtui?

Henry Keisalalla on aivovamma, jota hän kuntouttaa kaikin voimin.

Mies sai aivovamman kesällä tapahtumaketjussa, joka on yhä mysteeri kaikille. Tämänhetkisten tietojen ja arvailujen mukaan Keisala sai lenkkinsä alkumetreillä erittäin lujan iskun päänsä vasemmalle puolelle.

Kallosta piti poistaa lähes puolet

– Olen kysynyt itse minut leikanneelta ja hoitaneelta kirurgilta ja monelta muulta taholta, että onko varmaa, että kyseessä ei voi olla luonnollinen aivoverenvuoto tai olisinko voinut kaatua? He ovat sanoneet heti, että sellaiseen ei ole mitään mahdollisuutta.

Isku tuli vasemmalle pään sivuun

Keisalan mukaan heilahdusvamma aivoissa on niin selkeä, että siitä tietää iskun tulleen vasemmalle puolelle pään sivuun.

– Lyöntijäljet ovat näkyneet päässä selkeästi. Vasemmalla puolella on ollut nyrkin kokoinen patti. Kaatumisestakaan ei ole minkäänlaisia jälkiä.

Tapaus on herättänyt paljon keskustelua eri foorumeilla ja vammojen syyksi on arvailtu muun muassa raskaan ajoneuvon peilin törmäystä. Keisalan mukaan lenkkipolku kulkee rauhallisella omakotialueella, eikä siinä liiku polkupyörää isompaa kulkupeliä.

– Voin kertoa, että niitä vaihtoehtoja on mietitty aika antaumuksella. Ja kaikki on poissuljettu yksitellen.

Karu herätys

– Olihan se aika järkyttävä herätys, kun sai tietää mitä on tapahtunut.

Mies on luvannut huomattavan vihjepalkkion mysteerin ratkaisemiseksi. Poliisikin on pyytänyt yleisön apua tapauksen eteenpäin viemisessä. Keisala on saanut paljon kannustusta, mutta ei yhtään oikeille jäljille johtanutta vihjettä.