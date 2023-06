Paloriski kasvaa Suomessa nyt hetki hetkeltä: Maastopaloja sammutettu tänään liki 20 paikkakunnalla

Tänään on sammutettu vähintään keskikokoisia maastopaloja jo liki 20 paikkakunnalla aamu- ja iltapäivän aikana.

Maastoa on ollut tulessa esimerkiksi Loviisassa, Kuusamossa, Kiteellä, Raaseporissa ja Espoossa.

Ilmatieteen laitos on antanut metsäpalovaroituksen tälle päivälle Suomen etelä- ja länsiosiin. Varoitus on laajenemassa päivittäin siten, että ensi keskiviikkona metsäpalovaroitus on voimassa koko maassa lukuun ottamatta neljää keskisen Lapin kuntaa.