"Kuinka häntä voidaan vielä kiduttaa?" Perheetön Anne puolustaa syytettyä varusmiestä, koska sydän sanoo niin – Raaseporin turman jatkokäsittelyä vastustava adressi kerää nimiä kovaa vauhtia

Länsi-Uudenmaan käräjäoikeus päätti 3. lokakuuta hylätä syytteet varusmiespalvelusta suorittanutta kuorma-autokuljettajaa kohtaan mutta apulaisvaltakunnansyyttäjä Jukka Rappe on päättänyt kuitenkin hakea jatkokäsittelylupaa Helsingin hovioikeudelta.

– Olin aluksi kauhean ilahtunut päätöksestä, jossa käräjäoikeus ei tuominnut tätä ajajaa. Sitten kun luin apulaissyyttäjän ratkaisun, päätin että nyt meidän on pakko tehdä jotain. Kun minulla keittää yli, keittää yli, Yrjänä kommentoi MTV Uutisille.

"Kuinka häntä voidaan vielä kiduttaa?"

Adressi on saanut muutamassa päivässä jo yli 4600 allekirjoitusta ja luku kasvaa koko ajan.

Yrjänän mukaan yksi adressin tavoitteista on lopettaa syytetyn varusmiehen kärsimys, joka hänen mukaansa on kärsinyt oikeusprosessissa jo tarpeeksi.

– Tämä nuori mies, joka on syytettyjen penkillä on kärsinyt jo aivan tarpeeksi. Hänen elämänsä on tuhoutunut jo täydellisesti. Kuinka häntä voidaan jatkoajalla vielä kiduttaa, Yrjänä kertoo.