Iso tulipalo roihuaa öljynjalostamolla Los Angelesissa. Katso videot paikalta yltä.
Suurella öljynjalostamolla syttyi valtava tulipalo Yhdysvaltojen Los Angelesissa. Kyseessä on yksi länsirannikon suurimmista jalostamoista, kertoo Reuters.
Los Angeles Timesin mukaan tulipalon syystä ei ole tietoa. CBS:n mukaan poliisilla ei ollut ensikäden tietoa välittömistä loukkaantumisista.
Tulipalo on saatu rajattua jalostamon pienelle alueelle, mutta se värjäsi yötaivaan kaupungissa ja aiheutti valtavasti meteliä, kuten videoilta voi nähdä.
– Koko taivas muuttui oranssiksi ja kuulosti, kuin jumbojetti olisi laskeutunut päälleni, silminnäkijä kuvailee tapahtumaa Storyful-kanavalle Reutersin mukaan.