Euroopan suurimman moottoripyörävalmistajan, itävaltalaisen KTM:n emoyhtiö Pierer Mobility kertoo KTM:n hakeutuvan omajohtoiseen yrityssaneeraukseen toimintansa turvaamiseksi.

KTM:n vaikeasta taloustilanteesta uutisoivat useat moottoriurheilusivustot, muun muassa Motorsport ja Crash.

Talousvaikeudet ovat johtaneet yhtiössä rajuihinkin toimenpiteisiin. Johtokunnan jäsenten määrää on vähennetty kuudesta kahteen, ja työntekijöitä on lomautettu. Motorcyclenews uutisoi syyskuussa yhtiön velkojen olleen noin 1,5 miljardia euroa. Yhtiön myynnin tiedotettiin aiemmin laskeneen vuoden ensimmäisellä puoliskolla huomattavasti viime vuodesta, ja arvio koko vuoden myynnistä oli -15 prosenttia viime vuoteen verrattuna.

Syyskuussa uutisoitiin 200 työntekijän irtisanomisesta, ja jo ennen tätä lähes 400 työntekijää oli ollut lomautettuna. Henkilöstövähennysten lisäksi yhtiön kuluja on ollut määrä leikata siirtämällä yhä enemmän tuotantoa Intiaan ja Kiinaan sekä pienentämällä tuotantoa neljänneksellä.

Tammi-helmikuussa yhtiön on määrä keskeyttää tuotanto kokonaan, ja tämä tarkoittaa 300 työntekijän lomauttamista.

Yhtiön rahoitustarpeeksi kerrotaan "korkea kolminumeroinen miljoonasumma".

– Johtokunta ei odota saavansa tarvittavaa rahoitusta ajoissa, tiedotteessa sanotaan.

Velkojien kanssa pyritään pääsemään sopuun suunnitelmasta 90 päivän kuluessa.

Talousvaikeuksista huolimatta KTM:n projekti ratamoottoripyöräilyn kuninkuusluokassa MotoGP:ssä on yhtiön mukaan jatkumassa ensi vuonna normaalisti. Vuodesta 2017 MotoGP:ssä kilpailleen KTM:n tehdastiimin tallipäälliköksi siirtyi reilu viikko sitten päättyneen kauden jälkeen suomalainen Aki Ajo.

– Kunnioitan suuresti (KTM-pomoja) Stefan Piereriä ja Hubert Trunkenpolzia. Juttelin Hubertin kanssa muutama päivä sitten, ja hän kertoi, että pahin on jo ohi. He ovat luottavaisia, että he ovat tehneet oikeat päätökset, KTM:n satelliittitiimin Tech3:n tallipäällikkö Herve Poncharal sanoi Motorsport-Totalille aiemmin marraskuussa.

Motorsport siteeraa haastattelua omassa jutussaan.

– Vaikutukset ulottuvat myös kilpailemiseen, mutta he kertoivat minulle, että he eivät halua koskea MotoGP:hen. Se olisi virhe, koska MotoGP on lippulaiva. Nämä ovat Stefanin ja Hubertin sanoja. Kuuntelen mieluummin heitä kuin luen asioista lehdestä. He vakuuttivat, että minulla ei ole mitään syytä huoleen.

Itävaltalaisvalmistaja liittyi ratamoottoripyöräilyn MM-sarjaan vuonna 2012 Moto3-luokassa ja aloitti tuolloin yhä jatkuvan, menestyksekkään yhteistyön Ajon omistaman Ajo Motorsportin kanssa.