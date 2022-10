Krista Pärmäkoskella kirkas tavoite tulevalle kaudelle – "Se on pieni unelma"

Tulevalle kaudelle Pärmäkosken tähtäin on asetettu korkealle. Menestyksen avaimet on jälleen jaossa, sillä viime vuodet naisten hiihtoa hallinnut Therese Johaug löi monot ja sukset naulaan. Johaugin lisäksi myös venäläisurheilijoiden puuttuminen avaa tietä kohti kirkkainta kärkeä.

– Siellä on edelleen noin kymmenen urheilijaa, vaikka on lopettaneita ja urheilijoita, jotka eivät pääse kilpailemaan. Naisten taso on laajentunut ja kasvanut. Se tekee kisoista tosi mielenkiintoisia. Superhyvänä päivänä on mahdollisuus voittaa, mutta hyvänä päivänä voit olla vasta kymmenes, Pärmäkoski summaa MTV Urheilulle.