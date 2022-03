Kreml tulistui venäläisyyttään häpeilevistä: "He eivät ole oikeita venäläisiä" – Facebookin sääntömuutos sai tiedottajan epäuskoisen pöyristyneeksi

– Emme halua uskoa sitä, sitä on niin vaikea uskoa. Jos se on totta, otamme kovimmat keinot käyttöön päättääksemme yhteistyön tämän yhtiön kanssa, Kremlin tiedottaja Dmitry Peskov totesi Reutersin mukaan.

Nähtävästi linjaus on voimassa vain osassa maailmaa. Reutersin mukaan uusi lepsumpi linja koskee Viroa, Latviaa, Liettuaa, Armeniaa, Azerbaidzhania, Georgiaa, Unkaria, Puolaa, Romaniaa, Venäjää, Slovakiaa ja Ukrainaa.

Ukrainan sota on nostanut vastalauseiden aaltoja myös Venäjällä, vaikka maa on tehnyt kaikkensa leimatakseen taistelut erityisoperaatioksi natseja vastaan. Mielenosoitusten lisäksi Peskoviin korviin on kantautunut tietoja, kuinka yhä useampi venäläinen häpeää omaa kansallisuuttaan.