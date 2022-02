Kranaattituli Itä-Ukrainassa on saanut maailman varpailleen – tämä kiristyneestä tilanteesta tiedetään

Samalla maailma on jännittynyt siitä mahdollisuudesta, että Itä-Ukrainan separatisteja tukeva Venäjä katsoo selkkaukset syyksi aloittaa itse jonkinlaiset sotatoimet alueella. Yhdysvallat on aiemmin ennakoinut julkisuudessa, että Venäjä saattaisi pyrkiä jonkinlaisella perusteella, tekaistulla tai aidolla, hakemaan oikeutuksen voimankäyttöön.

Nato ilmoitti vastaavasta huolesta tänään pitämässään tiedotustilaisuudessa. Iso-Britannia kuvailee toimintamallin olevan Venäjälle tunnusomainen ja se on kertonut olevansa huolissaan alueelta kuuluneista epätavallisista raporteista.

Venäjän lupauksesta vetää joukkojaan ei merkkejä

Venäjä on pitkään kerännyt joukkoja Ukrainan rajoille. Se perustelee arviolta 150 000 sotilaan joukkoja sotaharjoituksin, mutta sen pelätään suunnittelevan hyökkäystä maahan tai sen osiin. Julkisuudessa Kreml on ilmaissut syvän huolensa tapahtuneen suhteen ja kertoo toivovansa länsivaltojen estävän alueen jännitteiden kärjistymistä.

Venäjä on kertonut joukkojensa palaavan tukikohtiinsa Venäjän rajalta, mutta länsimaiden tiedustelutietojen mukaan joukkojen määrä vaikuttaa pikemminkin kasvavan. Todisteita Venäjän lupausten tueksi ei ole saatu.

Päiväkotia tulitettiin

Venäjää katsoo tämän päivän tulituksissa ensimmäisen hyökkäyksen tulleen Ukrainan puolelta. Luhanskin alueen separatistihallinto, joka on tosiasiassa Venäjän ylläpitämä, Ukrainasta irrottautunut aluehallinto, esitti syytöksensä useissa kohteissa tapahtuneista tulituksista Venäjän valtionmediassa. Ukraina on kiistänyt käyttäneensä voimaa sen asemiinkohdistuneista hyökkäyksistä huolimatta.

Yhdysvaltalainen uutiskanava CNN on vahvistanut kuvalähteistä, että Ukrainan hallinnoimalla alueella sijaitsevaan päiväkotiin on osunut välikohtauksessa, jossa kerrotaan käytetyn raskaista aseita. Iskuissa on käytetty kummankin osapuolen kertomien mukaan ainakin kranaatinheitintä. Ukrainan asevoimien mukaan päiväkoti sai osuman ja iskuissa haavoittui kaksi siviiliä, kertoo uutistoimisto AFP. Iskusta kertoi myös ukrainalainen uutissivusto Babel, jolle paikallisviranomaiset ovat kertoneet, ettei iskussa loukkaantunut lapsia.