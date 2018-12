Koulupojan murhasta Helsingin Arabianrannassa epäiltyä esitetään vangittavaksi

Alakoululainen poika kuoli Helsingin Brysselinkadulla myöhään jouluaattona. Epäillyllä on Väestörekisterikeskuksen tietojen mukaan osoite Espoossa.

Tutkinnanjohtajan mukaan epäiltynä rikosnimikkeenä on murha, koska tekotapa on ollut erityisen raaka ja julma ja rikoksen kohteena on ollut puolustuskyvytön lapsi.