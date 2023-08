Koulumatka sai karmivan käänteen: lapset roikkuivat tunteja liki 300 metrin korkeudessa Pakistanissa – silminnäkijä kuvasi vaaratilanteen

Silminnäkijävideolla näkyy, kuinka hissi roikkuu korkealla yläilmoissa. Paikalle on kerääntynyt ihmisiä seuraamaan pelastusoperaatiota. Paikalliset asukkaat hälyttivät paikalle apua huomatessaan hissin jumiutumisen.

Lapset olivat matkalla kouluun hissillä, mikä on yleistä Battagramin vuoristoalueella. Hissi oli jumissa noin neljä tuntia ennen ensimmäisen helikopterin saapumista. Loukkuun jääneet lapset ovat iältään 10–16-vuotiaita.

Gulfaraz, yksi vaunussa jumissa olevista aikuisista, kertoi BBC:lle, että 16-vuotiaalla lapsella on sydänvaiva, ja hän on ollut tajuttomana ainakin kaksi tuntia. Pelastustyöntekijä on vahvistanut lapsen pyörtyneen lämmön ja pelon takia.