17 stadionin tornin pino: Yksi kuva näyttää, kuinka paljon tietoa Helsingin tietomurrossa saattoi joutua vääriin käsiin

Tutkintaryhmä on syksyn aikana kerännyt tietoa tietopyynnöillä sekä puhuttamisilla ja kuulemisilla. Tutkintamateriaalista on yli 90 prosenttia kerättynä. Tutkinta-aineisto on laaja ja tiedon analysointia tullaan jatkamaan talven yli. Tutkintaselostus on tarkoitus luovuttaa valtioneuvostolle kesäkuussa 2025.

– Tutkinnan keskiössä on kyberonnettomuuksiin ja tietomurron kaltaisiin vakaviin tapahtumiin varautuminen. Varautuminen on ennakointia, jotta onnettomuuden tapahtuessa osataan toimia oikein ja ennalta ehkäistä onnettomuuksien seurauksia. Helsingin kaupungin tietomurrossa puhutaan parhaan mahdollisen tämänhetkisen tiedon puitteissa noin 300 000 ihmisen tietojen vuotamisesta. Kovalevyllä ollutta tietoa on yli 17 stadionin tornin verran, kuten alla olevasta kuvasta näkyy. Emme tiedä, kuinka suuri osa tästä tietomäärästä on vuotanut. Lisäksi materiaalin joukossa on joukko sekalaisia asiakirjoja, toteaa tutkintaryhmän johtaja Hanna Tiirinki.