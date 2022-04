Kotoisan asiantuntijat paljastavat – missä hinnoissa hulppeat piharemontit liikkuvat ja kuka ne maksaa?

Lisäksi Anderssonin mukaan ekologisuus on yhä pihasuunnittelussakin trendikästä.

– Ihmiset ovat hyvin tietoisia siitä, ettei kannata uusia ihan kaikkea. Yritetään oikeasti myös pihasuunnittelijoinakin miettiä, että mitä kaikkea voi hyötykäyttää siitä vanhasta pihasta. Semmoinen ympärivuotisuus, se on ihan nouseva trendi. Pihahuoneet, ulkotulet, millä saadaan sitä pihaa käytettyä vaikka jopa ihan vuoden ympäri.

Kontiolla ja Anderssonilla on itsellään kodeissaan pihat. Viherrakentaja Kontio paljastaa, että hänen kotinsa piha on vielä toistaiseksi hieman keskeneräisenä työmaana, mutta mökillä sen sijaan hän on panostanut helppohoitoisuuteen.