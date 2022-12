Kotkassa herättiin viime yönä jyrinään – kyseessä maanjäristys

MTV Uutiset on saanut lukijoilta useita yhteydenottoja viime yönä Kotkassa tapahtuneesta räjähdyksestä. Noin kello 01.30 kotkalaiset heräsivät ikkunoita helisyttävään tärinään.

– Ilmeisesti on ollut maanjäristys. Automaattinen havaintojärjestelmä on havainnut noin kello puoli kahden aikaan viime yönä tapauksen Kotkassa, magnitudi oli 2.0, Tiira sanoo.

Kotkassa on viime vuosina havaittu useita maanjäristyksiä. Syy johtuu osittain tiheästä tutkimusverkosta.

– Meillä on Kymenlaakson alueella tutkimusverkko. Aina, kun on enemmän asemia, on myös enemmän tapauksia, Tiira toteaa.