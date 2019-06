Maa järisi jälleen Kouvolassa – kaupungissa on sattunut jo useita maanjäristyksia tänä vuonna

Helsingin yliopiston seismologian instituutti rekisteröi 1,8 magnitudin maanjäristyksen Kouvolassa eilen kello 07.37. Tieto järistyksestä on saatu automaattisesta järjestelmästä ja on vielä vahvistamaton. Havainnon sijainnissa ja voimakkuudessa voi olla virheitä. Seismologian instituutti kertoo tarkastavansa kaikki havainnot 3-5 päivän kuluessa.

Maa on vahvadellut Kouvolassa lähiaikoina aiemminkin. Viimeinen Seismologian instituutin nettisivuillaan vahvistama Kouvolassa tapahtunut maanjäristys sattui tänä vuonna 2.6. jolloin maa järisi useita kertoja . Instituutti vahvistaa myös, että 28.4, havaittiin kaksi maanjäristystä .

Kouvolan seutu on eteläisen Suomen seismisesti aktiivisimpia alueita. Kouvolassa on havaittu lukuisia järistyksiä vuodesta 2011 alkaen. Syyksi seismisen toiminnan lisääntymiseen Kouvolassa on arvioitu ainakin pohjaveden virtausta.