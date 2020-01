Koronaviruksen vuoksi eristetyillä kiinalaisalueilla vähän suomalaisia – suurlähetystö kehottaa matkustusilmoitusten tekemiseen

– Käsityksemme alueella olevista suomalaisista perustuu ensisijaisesti tehtyihin matkustusilmoituksiin. Niitä on tehty todella vähän, esimerkiksi Wuhanin kaupunkiin on vain neljä, kertoo edustuston päällikön sijainen Petra Theman.

Kiina on rajoittanut liikkumista esimerkiksi Wuhanin kaupungissa, jota pidetään viruksen alkupisteenä. Virus on tappanut Kiinassa ainakin 17 ihmistä, ja yli 570 on saanut tartunnan.