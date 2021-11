Koronatodistusten tarkastamiseen menee aikaa – näin Finnair aikoo nopeuttaa asiaa

Palvelu on saatavilla 3. joulukuuta 2021 alkaen Suomesta Alankomaihin, Belgiaan, Espanjaan, Itävaltaan, Kreikkaan, Latviaan, Liettuaan, Norjaan, Sveitsiin ja Tšekkiin matkustaville osana nykyistä verkossa tai mobiilisovelluksessa ennakkoon tehtävää lähtöselvitystä.

Matkustajat voivat jo etukäteen tehdessään lähtöselvityksen verkossa tai Finnairin mobiilisovelluksen kautta vahvistaa, että heillä on matkalle tarvittavat koronatodistukset. He saavat vahvistuksen asiakirjoilleen yhdessä sähköisen tarkastuskortin kanssa. Koronatodistuksia ei sen jälkeen enää tarkasteta lähtöasemalla, mutta on hyvä huomioida, että niitä saatetaan vaatia kohdemaassa.