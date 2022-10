Koronatartunnat jylläävät taas työpaikoilla – asiantuntijalta "vaikein" neuvo

Kukaan ei tarkkaan tiedä, paljonko Suomessa on tällä hetkellä koronatartuntoja. Useimmat toteavat tartuntansa kotitestillä eikä tieto päädy virallisiin lukuihin. Johtaja Otto Helve Terveyden ja hyvinvoinnin laitokselta (THL) ei pidä tätä isona ongelmana.

– Tartuntojen lukumäärällä ei enää ole samanlaista merkitystä kun mietitään epidemian kokonaisuutta nimenomaan vakavan taudin osalta. Tiedetään, että rokotetut voivat saada tartuntoja ja tartuntoja voi tulla uudestaan, mutta että se johtaisi vakavampaan tautiin, niin sen todennäköisyys on onneksi pieni etenkin, jos rokotukset ovat suositusten mukaiset.

"Pestään käsiä ja vältetään väkijoukkoja"

Esimerkiksi monilla työpaikoilla korona kuitenkin jyllää nyt ja sairastapauksia on paljon.

– Me ollaan jo kevään aikana siirrytty sellaiseen omaan harkintaan eli omaan riskinarviointiin. On tärkeää, että pestään käsiä ja oman riskinarvion mukaan käytetään maskia ja vältetään väkijoukkoja, jos katsotaan, että tilanne sitä vaatii. Yhteiskunnan toiminnan kannalta ehkä se vaativin ja vaikein omaksua on se, että sairastetaan kotona, muistuttaa Helve.