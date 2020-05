Koronalla yllättävä vaikutus Suomessa ja muualla Euroopassa: Tyhjistä teistä hullaantuneet kaahailijat näkyvät ylinopeustilastoissa

Poliisin tilastojen mukaan törkeitä liikenneturvallisuuden vaarantamisia on kirjattu tammi-maaliskuussa 60 prosenttia enemmän kuin vuosi sitten samaan aikaan. Maalis-huhtikuussa ylinopeuksia on poliisin mukaan kirjattu noin 30 prosenttia enemmän kuin vuosi takaperin.

Ylinopeudet ovat poliisin mukaan lisääntyneet Suomen lisäksi esimerkiksi Itävallassa, Sveitsissä ja Espanjassa. Virossa ylinopeuksia on tullut tavalliseen tahtiin, vaikka liikennemäärät ovat vähentyneet yli kolmanneksella.

Poliisin mukaan monista maista on raportoitu tyhjien teiden houkuttelevan ihmisiä kaahailemaan.

Joissain maissa suunta on kuitenkin poliisin mukaan parempaan päin. Esimerkiksi Unkarista on poliisin mukaan kerrottu ylinopeuksien vähentyneen poikkeusolojen myötä. Myös Sloveniassa, Kroatiassa ja Serbiassa liikenneturvallisuus on raporttien perusteella parantunut.