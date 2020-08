Koronaan sairastunut henkilö oleskeli ammattikorkeakoulun kampuksella Helsingissä – altistuneisiin ollaan yhteydessä

Metropolia-ammattikorkeakoulun Myllypuron kampuksella tiistaina 25. elokuuta on viettänyt aikaa henkilö, jolla on todettu koronavirustartunta. Asian vahvistaa MTV Uutisille Metropolian viestintäpäällikkö Liisa Salo.

– He kontaktoivat suoraan kaikki nämä ihmiset vielä tämän päivän aikana, Salo kertoo.

– Kaikki opiskelu, joka on mahdollista järjestää etänä, on toteutettu sillä tavalla. Myös valtaosa henkilöstöstä tekee etänä töitä.

Kampuksella on järjestetty opetusta, jota on vaikeaa pitää etäopetuksena. Esimerkiksi ensimmäisen vuoden opiskelijoiden orientaatio-opetusta on pidetty lähiopetuksena.