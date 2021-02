Korona sulkee myös yläkoulut pääkaupunkiseudulla: "Kolme viikkoa on nuoren maailmassa tosi pitkä aika"

Helsingin koulujen koronatilanne on Salon mukaan ollut hyvä. Kouluissa on ollut tiukkoja koronatoimia ja opettajat sekä rehtorit ovat pystyneet järjestämään opetuksen niin, ettei koulujen sisällä ole ollut kovin paljon tartuntoja. Viime viikkoina karanteeneja on kuitenkin tullut selvästi enemmän koronan brittimuunnoksen vuoksi.