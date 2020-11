Korona pistämässä kirkon juhlatapahtumat uusiksi: "Joulua ei ole peruttu"

Koronan pahimmin runtelemissa seurakunnissa perinteiset hartaus- ja joululaulutapahtumat on jouduttu panemaan kokonaan uusiksi, sillä esimerkiksi Helsingin hiippakunnan alueella ja Uudellamaalla muutoinkin sisätiloissa järjestettävien yleisötilaisuuksien enimmäishenkilömäärä on ainakin joulukuun 13. päivään saakka vain 20.

– Päällimmäinen tunne on harmitus. Vaikka koronatilanne on nyt jo aika pitkään ollut päällä, niin tässä oli jossain vaiheessa sellainen toivon pilkahdus, että mentäisiin parempaan suuntaan. Nyt mennään taas taaksepäin, joten harmittaahan tämä vietävästi, summaa Helsingin suurimman seurakunnan, Malmin, kirkkoherra Heikki Arikka.

"Kirkon tapahtumat ovat olennainen osa joulua"

– Seurakunnat kyllä tekevät kaikkensa sen suhteen, että pystyvät mahdollisimman turvallisesti järjestämään joulun tapahtumia. Siinä on edelleen keskiössä se, että me emme omalla toiminnallamme aiheuttaisi pandemian leviämistä. Ihmisten terveys on ihan ensiarvoisen tärkeätä, Määttä sanoo.