Korkeasaareen syntyi eksoottinen huulipekarin poikanen – katso, kuinka Nisse-possu vipelsi muonan perässä

Etelä-Amerikasta lähtöisin oleva porsaslaji on tuore Suomessa, sillä ensimmäiset huulipekarit saapuivat Korkeasaareen vasta viime vuonna.

Huulipekarilla on laaja levinneisyys Etelä- ja Väli-Amerikassa, mutta laji on vaarantunut. Suurin uhka on elinympäristön raivaus laidunmaaksi sekä asutuksen ja metsätalouden tarpeisiin.