Koomikko Nick Cannonin lapsiluku jatkaa kasvamistaan – 12. lapsi tulossa

Koomikko Nick Cannon odottaa vauvaa Dj Abby De La Rosan kanssa, jonka kanssa hänellä on jo entuudestaan vuoden ikäiset kaksoset Zion ja Zillion. Raskaana oleva De La Rosa vahvisti Instagram-tarinassaan, että Cannon on hänen tulevan lapsensa isä. Cannonille tuleva lapsi on hänen 12. jälkeläisensä.