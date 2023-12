Artisti Ciaran neljäs lapsi on syntynyt – jakoi pienokaisesta suloisen kuvan

Artisti Ciara , 37, sai neljännen lapsensa, joka on hänen ja hänen miehensä amerikkalaisen jalkapallon pelinrakentajan Russell Wilsonin , 35, kolmas yhteinen lapsi. Pari kertoi asiasta Instagramissa 11. joulukuuta.

Vastasyntynyt tytär on nimeltään Amora Princess Wilson .

Ciaralla on miehensä kanssa myös tytär Sienna Princess, 6, ja poika Win Harrison, 3. Hän on niin ikään äiti pojalle Future Zahirille, 9, jonka isä on hänen eksänsä räppäri Future.