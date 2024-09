Konservatiivit vetivät herneen nenään Harrisin kampanjan työnhakulomakkeen yksityiskohdasta

Suomen ja englannin kielet ovat erilaisia, mutta suomeksi käännettynä pronomineja käytetään seuraavanlaisesti. Xe/Xem: Yleinen joukko neopronomineita, joita käytetään sukupuolineutraalina vaihtoehtona sanoille he/him tai she/her. Ze/Hir: Nämä pronominit ovat toinen joukko sukupuolineutraaleja pronomineja. Ey/Em: Nämä pronominit ovat peräisin sanasta "he", ja niitä käytetään samalla tavalla kuin yksikössä he, mutta ilman "th" -kirjaimia. Hir/Hir: Hir lausutaan kuten "here"-sana ja se voi korvata kaikki seuraavat pronominit: her/hers/him/his/they/theirs. Fae/Faer: Tämä joukko on saanut inspiraationsa mytologisista olennoista (fairies = keijut), ja sitä käytetään sukupuolineutraalina vaihtoehtona. Hu/Hu: Tämä on vähemmän tunnettu neopronominien joukko, jossa sama sana on sekä subjekti- että objektipronomini. Hu juontuu sanasta "human" (ihminen).