Kongon demokraattisen tasavallan ex-presidentti Joseph Kabila on tuomittu Kongossa sotilastuomioistuimessa poissaolevana kuolemaan maanpetoksesta.
Joseph Kabila, 54, tuomittiin juonittelusta presidentti Felix Tshisekedin syrjäyttämiseksi sekä yhteyksistä väkivaltaiseen M23-sissiryhmään.
M23 on vallannut alueita Kongon itäosasta yhteistyössä ruandalaississien kanssa.
Kabila lähti Kongosta vuonna 2023, ja hänen epäillään nykyisin oleskelevan Ruandassa.
Kongo palautti kuolemanrangaistuksen viime vuonna, mutta yhtään teloitusta ei ole vielä pantu toimeen.
Kabila hallitsi Kongoa vuosina 2001–2019 noustuaan valtaan isänsä Laurent-Desire Kabilan salamurhan jälkeen.