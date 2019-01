Opposition ehdokas Tshisekedi julistettiin Kongon presidentinvaalien voittajaksi

Vaalikomission aikataulun mukaan viralliset tulokset julkaistaan ensi tiistaina ja Tshisekedin on tarkoitus vannoa virkavalansa kolme päivää myöhemmin. Tshisekedi, 55, on UDSP-oppositiopuolueen johtaja ja pitkäaikaisen oppositiojohtajan Etienne Tshisekedin poika.

Kyseessä on ensimmäinen rauhanomainen vallanvaihto maassa sen jälkeen, kun Kongo itsenäistyi Belgian siirtomaavallasta 1960. Maassa on pelätty vaalituloksen aiheuttavan väkivaltaisuuksia pääkaupunki Kinshasassa.

Presidentti Kabila on johtanut maata vuodesta 2001. Hän on ollut presidenttinä jo kaksi vuotta yliajalla, mutta lupasi elokuussa olla asettumatta enää ehdolle.

Vaalien yhteydessä on esitetty myös syytöksiä vaalivilpistä. 40 000 vaalitarkkailijaa asettaneen katolisen kirkon mukaan äänestyksessä oli epäselvyyksiä. Vaalien tulosten julkistamiseen menikin puolitoista viikkoa, vaikka esimerkiksi Fayulu sekä Etelä-Afrikan ja Sambian johtajat vaativat tulosten pikaista julkaisemista.

Kongon demokraattinen tasavalta on Afrikan toiseksi suurin maa. Köyhyyden, väkivallan ja poliittisen epävakauden piinaamalla maalla on suuret mineraalivarat ja sillä on suuri merkitys keskisen Afrikan kehityksen kannalta.