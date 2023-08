Koneen Säätiön toimitusjohtaja perustelee kritisoitua Elokapina-päätöstä

Koneen Säätiö on myöntänyt apurahoja yli 20 miljoonan euron verran yhteensä 20:lle kestävän kehityksen hyväksi toimivalle projektille. Tarkoituksena on edistää tutkimusta sekä julkista keskustelua.

– Tässäkin kyseisessä hankkeessa, josta media on nyt yksipuolisen kiinnostunut, niin aktivismi on tietenkin siellä mukana, mutta siellä on myös taideperformansseja ja se on hyvin tutkimusperustainen hanke ja tämä teki säätiön hallitukseen hyvän vaikutuksen, Tuomarla perustelee valintaa.