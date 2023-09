Koneen säätiö antoi Elokapinalle 200 000 euroa – suomalaiset tyrmäävät apurahan kyselyssä

Koneen Säätiö on myöntänyt apurahoja 2,8 miljoonan euron verran yhteensä 20:lle kestävän kehityksen hyväksi toimivalle projektille. Tarkoituksena on edistää tutkimusta sekä julkista keskustelua. Suoran toiminnan tempauksistaan tunnettu Elokapina-ympäristöliike on yksi apurahan saajista. Koneen säätiö myönsi 200 000 euroa Elokapinalle.