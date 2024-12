Kommentti: Venäjä tavoittelee "kaaosta" – ja nyt Kremlin oma dokumentti paljastaa sen

Kaaos tarjoaa mahdollisuuksia ja sellaisia Venäjä nyt etsii, kirjoittaa MTV Uutisten toimittaja Jouko Luhtala.

"Kaaos ei ole monttu. Kaaos on tikapuut."

Kremlissä on päätetty uskoa TV-sarja Game of Thronesista tunnettua lainausta.

Venäjän puolustusministeriön laatimassa ennusteessa "alueellistuminen/kaaos" on yksi kahdesta tulevaisuuden näkymästä, joiden katsotaan olevan suopeita Venäjälle.

Dokumentista kertovat ukrainalaismediat. Venäjä ei ole kommentoinut ennustetta.

Toinen Venäjälle kelpaava tulevaisuuden skenaario on moninapainen maailma, jossa "johtavat valtiot" jakavat muut maat vaikutusalueisiinsa. Mallissa on vahvoja kaikuja kylmästä sodasta.

Suurvalloilla tai sellaiseksi pyrkivillä on taipumusta nähdä maailmanpolitiikka valtapelinä, jossa pelilautana on koko planeetta ja toisinaan avaruuskin.

Venäjä aivan eittämättä haluaa olla vähintään yksi suurista, mieluusti suurin. Se tarkoittaa status quon, nykytilanteen muuttamista.

Globaali kaaos eli muuttuvat olosuhteet tarjoavat mahdollisuuksia ja sellaisia Venäjä nyt etsii.

Venäjä on paljolti aiheuttanut oman tilanteensa. Sen on ollut pakko etsiä uusia yhteistyökumppaneita länsisuhteiden romahdettua helmikuussa 2022.

Venäjää ei toki aikaisemminkaan miellyttänyt Yhdysvaltojen vetämä maailmanjärjestys. Presidentti Vladimir Putinin valtakaudella Venäjä on kasvattanut vaikutusvaltaansa sekä Afrikassa että Lähi-idässä.

Kaaoksen täytyy riehua sopivassa paikassa, jotta siitä voi olla iloa Venäjälle.

Kaaos kun voi nakertaa myös Venäjää. Syyrian kapinallisten yllätyshyökkäys marraskuussa aiheutti sellaisen kaaoksen, jota Venäjä ei kaivannut.

Omaankaan pesään Kreml ei kaaosta halua. Neuvostoliiton romahtamista seurannut vuosikymmen oli Venäjällä poliittisen ja taloudellisen epävarmuuden ja alakuloisuuden aikaa.

Toki sisäpoliittisestakin kaaoksesta voivat valtaapitävät repiä etuja. Esimerkiksi Turkissa presidentti Recep Tayyip Erdogan hyödynsi tehokkaasti tukahduttamansa vallankaappausyrityksen.

Venäjän kannalta sopiva kaaos voisi myllertää vaikka Valkoisessa talossa tai Euroopassa.

Putinin yöunia tuskin pilaa se, että Venäjä ja Ukraina todennäköisesti aloittavat jonkinasteiset rauhanneuvottelut samoihin aikoihin, kun sekä Ranskassa että Saksassa on sisäpolitiikka sekaisin ja Yhdysvalloissa uusi presidentti.

Kreml ei takuulla vain odota kaaoksen syntymistä. Se pyrkinee parhaansa mukaan toimimaan kaaoksen ja poliittisen epävakauden vanhempana, kätilönä ja neuvolana.

Ei siis kannata yllättyä, jos Venäjä jatkaa tulevaisuudessakin sopan sekoittamista, uhkailua ja äärimielipiteiden rahoittamista.

Uutisissa on jo totuttu sabotaasilta haiskahtavaan lemuun, joka vaikuttaa venäläisten aiheuttamalta tai rahoittamalta.

Joissain tapauksissa länsiviranomaiset eivät ole Wall Street Journalin mukaan syyttäneet Venäjää sen epäillyistä hybridioperaatioista, koska ei ole haluttu aiheuttaa paniikkia.

Jatkuva Venäjän osoittaminen sormella voi kääntyä Kremliä vastaan, sillä tuolloin sitä pidetään jatkuvasti syyllisenä jotakuinkin kaikkeen mahdolliseen ja sellaisesta voi luonnollisesti olla myös haittaa.

Venäjällä on ilmeisesti laskettu, että koska kaaos lähtökohtaisesti sekoittaa pakkaa ja järjestää pelilautaa uudelleen, on sillä tasapainottomassa maailmassa enemmän voitettavaa kuin hävittävää.

Toki myös sellaiset keinot kuin rauhasta puhuminen, talouskasvu, kauppa ja diplomatia löytyvät Venäjän keinovalikoimasta. Suurvalloille tai sellaisiksi haluaville ne ovat kuitenkin vain työkalupakin salonkikelpoinen valikoima.

Kylmän sodan aikana Neuvostoliitto erikoistui poliittisiin koepalloihin. Kaikenlaista omituistakin ehdoteltiin, jos vaikka jokin idea kelpaisi.

Ukrainalaismedioiden paljastus Venäjän puolustusministeriön väitetysti laatimasta dokumentista saattaa hyvinkin olla tahallaan vuodettu koepallo, varsinkin siltä osin kuin se käsittelee Ukrainan jakamista kolmeen osaan.

Ukrainan jakamisen ehdottaminen vaikka vuodetun dokumentin muodossa ei maksa Venäjälle yhtään mitään. Yksi ilkeä idea lisää ei Kremlin mainetta lännen silmissä enää huononna.

Ja ainahan Kremlin tiedottaja Dmitri Peskov voi käydä päivittäisessä lehdistötilaisuudessa toteamassa, että hänellä "ei ole mitään tietoa tästä asiasta", kuten tapoihin kuuluu.

Siinä ohessa lännessä voidaan pohtia, miksi Venäjä toimii älyttömästi ja kamalasti.

Kun Venäjän toiminta on tuomittu järjettömäksi ja sille on kenties vähän naurettukin, on aika unohtaa, että Kreml voi hyvinkin toimia Venäjän hallinnon näkökulmasta loogisesti, omia suurvaltatavoitteitaan ajaen.