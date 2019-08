Kommentti: Valehteleeko Venäjä räjähdyksestä?

Venäjällä tapahtuvissa onnettomuuksissa on syytä olla tarkkana. Jo Tshernobylistä lähtien venäläistapaan on kuulunut kertoa vain vähin mahdollinen. Kotimaassa kansalaiset osaavat kyllä lukea rivivälit, mutta ulkomaisilla tarkkailijoilla on vaikeampaa, kirjoittaa MTV Uutisten ulkomaantoimittaja Kalle-Ville Lahtinen.