Kommentti: ”Tämä on paras mahdollinen sopimus…” – pääministeri May vastaa juttaurpilaismaisesti kaikkiin kysymyksiin samalla fraasilla

Jos jotain on jäänyt mieleen vuoden 2008 kuntavaaleista, se lienee meemiksi kasvanut Jutta Urpilaisen vakiovastaus: Aivan aluksi haluaisin kiittää. Urpilainen aloitti tällä repliikillä puheenvuoronsa eri haastatteluissa kaikkiaan yhdeksän kertaa ja vielä samma på svenska: Först vill jag tacka alla som har röstat på SDP.



Eihän kiittämisessä mitään vikaa ole, mutta melkoinen ulkoaopettelun makuhan siitä välittyi. SDP oli myös kyseisten vaalien suurimpia häviäjiä.



Samaa voi nyt sanoa pääministeri Theresa Mayn brexit-tiedotustilaisuudesta. Selväksi tuli ainakin yksi asia: Tämä on nyt paras mahdollinen sopimus.



– Vien tämän sopimuksen parlamentin eteen vakuuttuneena siitä että tämä on paras mahdollinen sopimus, May julisti heti avauspuheenvuorossaan.



Pääosin samalla repliikillä May vastaili kysymyksiin lähestulkoon riippumatta siitä mitä kysyttiin.



Financial Times: Jos tämä sopimus ei mene läpi parlamentissa, koetteko velvollisuudeksenne erota?



– Tässä ei ole kyse minusta. Kuten Juncker ja muut johtajat ovat sanoneet, tämä on ainoa mahdollinen sopimus. Mielestäni se toteuttaa Brexitin ja suojaa Britannian etuja, May vastasi ja jätti varsinaisen kysymyksen ilmaan.



Sky News: Kuinka rakentavaa on se, että Juncker kertoo brittikansanedustajille, että se on tämä sopimus tai ei mitään? Kysyn myös uudestaan: Jos sopimus kaatuu parlamentissa, eroatteko?



– Jos joku kuvittelee että uusi sopimus löytyy, se ei ole mahdollista. Tämä on paras mahdollinen sopimus joka on pöydällä, ainoa mahdollinen sopimus, May alleviivasi ja jätti jälleen erokysymyksen vastaamatta.



Daily Mail: Eikö hallituksen kaatuminen ole täysin mahdollista?



– Tämän sopimuksen kaataminen veisi vain suurempaan hajaannukseen. On aika mennä eteenpäin. Meillä on nyt paras mahdollinen sopimus, se on ainoa mahdollinen sopimus, kuten on varmaan tullut tänään sanottua, May totesi.



Guardian: Tuskin päivääkään menee ilman että joku hallituksen jäsen eroaa tai merkittävät kansanedustajat moittivat tätä prosessia. Eikö puolueenne ole liian hajaantunut johtaakseen maata?



– Kuten olen sanonutkin, tämä on paras mahdollinen Brexit-sopimus. Uskon että se on hyvä sopimus Britannialle koska se mm. suojaa terveydenhoitopalvelumme. Juuri tällaisiin asioihin Britannian kansa haluaa että keskitymme, May vastasi.



Channel4: Voitteko vahvistaa että Brysseliin ei kohta palata hakemaan myönnytyksiä? Täytyyhän olla jokin plan B! Onko teillä häviön kohdalla täydellinen tyhjiö?



– Tänään on varmaan tullut jo sanotuksikin että tätä sopimusta on tehty pitkään! Se on paras mahd… tarkoitan että Juncker on sanonut että se on paras mahdollinen sopimus. Haluan toteuttaa Brexitin ja tämä on hyvä sopimus Britannian kansalle, May vastasi jo selvästi hermostuneena.



Daily Mail: Jotkut kansanedustajat peräänkuuluttavat varasuunnitelmaa yhteismarkkinoilla pysymisen varalle. Voitteko sanoa että sellaista ei ole?



– Voin sanoa että olemme neuvotelleet parhaan mahdollisen sopimuksen. Se vastaa äänestyksen tulosta. Tämä on minulle hyvin tärkeää. Tämä sopimus lopettaa vapaan liikkuvuuden ja EU:n tuomiovallan Britanniassa sekä EU-maksujen maksamisen. Tämänhän ihmiset haluavat saavuttaa May vakuutti.



Daily Telegraph: Olette tänään puhuneet usein aika harjoitellun oloisesti mm. rajojen, lainkäytön ja rahojen palauttamisesta omiin käsiimme. Onko mikään muuttunut tänään ja mitä sanotte niille puoluetovereillenne jotka aikovat äänestää vastaan?