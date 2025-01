Kommentti: Noloa, Ferrari – F1-jätti mokasi Lewis Hamiltonin kanssa

F1-sarjan italialaisjätti Ferrari osoitti taas maineikasta kankeuttaan, kun sen uusi tähtikuski Lewis Hamilton esiintyi ensi kertaa sen autossa keskiviikkona, MTV Urheilun Ossi Karvonen kirjoittaa.

Tätä hetkeä oli odotettu, ja se näkyi Fioranossa.

Ferrarin tiluksilla oli jo varhain keskiviikkoaamuna paikalla moottoriurheilumediaa ja runsaasti punaista väriä tunnustavaa fanikuntaa. Tallin hohdokkaan historian nimekkäin kuljettajakaappaus oli tekemässä debyyttinsä.

Lewis Hamiltonin ensipäivät Ferrarilla ovat olleet merkkitapaus medialle ja faneille Fioranossa./All Over Press

Kun h-hetki oli vihdoin käsillä, Ferrarin toimistolla ei pidetty kiirettä. Toisaalla ensimmäiset kuvat ja videot Hamiltonista punaisessa Ferrari-autossa kiiruhdettiin julki sosiaaliseen mediaan heti puoli yhdentoista jälkeen. Ferrarin somessa "astuttiin uuteen aikakauteen" klo 11.42.

Tässä kohtaa moni voi ajatella, että mitä väliä reilulla tunnilla on. Sosiaalisessa mediassa se on kuitenkin lähes ikuisuus. Siellä materiaali tämän tason merkkitapahtumasta leviää kulovalkean tavoin. Ja Hamiltonin debytointi ikonisessa punaisessa autossa on eittämättä suurimpia Ferrari-tapahtumia vuosikausiin.

Nyt Ferrari ojensi tämän mahdollisuuden muille, esimerkiksi moottoriurheilumedia Autosportille, joka jätti somevertailussa italialaistallin sutimaan lähtöruudukon peräpäähän.

Kommentti jatkuu kuvan alla.

Numerolta 44 odotetaan suurtekoja Italiassa./All Over Press

Kun esimerkiksi ensikuva (alla) Hamiltonista Ferrarin tiluksilla on kerännyt jo pelkästään tallin ja brittikuskin Instagram-tileillä ennätykselliset yli viisi miljoonaa tykkäystä, olisi voinut olettaa, että Ferrari tarjoilisi yli 17 miljoonalle seuraajalleen sensaatiomaisen paketin Hamiltonin ensiotteista.

Sen sijaan se ei joko halunnut tai osannut pitää kiirettä, mikä kuvastaa osuvasti myös päätöksenteon sekä toimintatapojen kankeudesta usein kritisoitua perinnetallia. Hamilton-sometapaus alleviivasi sitä, että Ferrari on kallellaan perinteisiin, ei nykyaikaiseen ketteryyteen.

Ferrarin osalta voi vain toivoa, ettei tällainen kuhnailu enteile tiimin suorituksia radalla kaudella 2025.