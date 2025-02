Suomalaiskuskien raju MM-rallikolari nousi esiin – "Monta kertaa varoitettiin"

Ruotsin MM-rallissa nähtiin vuonna 2003 raju suomalaiskolari, kun Harri Rovanperä rysäytti päin tiellä ollutta Juuso Pykälistön autoa.

Juuso Pykälistö oli karauttanut Peugeot'llaan Ruotsin MM-rallissa 2003 lumipenkkaan. Katsojien auttama Pykälistö ei ollut aivan ehtinyt lähteä jatkamaan matkaa, kun hänen jälkeensä pätkälle startannut Peugeot'n Harri Rovanperä kaasutti paikalle.

Sitten rysähti. Kovaa vauhtia ajanut Rovanperä törmäsi tiellä poikittain olleeseen Pykälistön autoon.

Ralliautoille harvinaiseen kolariin palattiin MTV Urheilun studiossa Ruotsin MM-osakilpailun ollessa jälleen tällä viikolla ohjelmassa. Asiantuntija Jari Ketomaa muisti yhä tapauksen.

Ketomaa muisteli, että Rovanperällä oli mennyt kilpailussa hyvin.

– Monta kertaa varoitettiin siitä. Oli iso tuuri, että ei kukaan jäänyt eteen, Ketomaa sanoi.

– Kyllähän siinä Harria varoitettiin, mutta tietenkin kilpakuljettaja haluaa tehdä tulosta, ja ei sitten jarruttanut paljon aikaisemmin siinä.

Rovanperä on kertonut Iltalehdelle, että pari katsojaa oli juossut oikeaoppisesti varoittamaan lähestyviä autoja.

– Mutta kun he kuulivat auton hörähtävän käyntiin, lakkasivat he varoittamasta. He luulivat Juuson pystyvän jo jatkamaan matkaa, Rovanperä sanoi.

Pykälistöä lähdettiin viemään kolaripaikalta pois ambulanssilla. Hän oli kärsinyt lievän aivotärähdyksen.

Katso kolari ja kuuntele Jari Ketomaan kommentit ylälaidan videolta.

Kaksinkertaisen maailmanmestarin Kalle Rovanperän isä Harri ajoi urallaan oivia osakilpailuja Ruotsissa. Hän voitti länsinaapurin MM-rallin 2001 ja sijoittui seuraavana vuonna toiseksi.