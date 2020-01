Kommentti: "Donald" ja "Bibi" solmivat rauhansopimuksen – vai kasvattiko ystävysten sopimus sodan uhkaa?

Diilin julkistaminen hupaisaa katsottavaa

Molemmat ovat omissa maissaan ahtaalla. Israelissa on vaalit kuukauden kuluttua ja Netanjahua odottaa korruptio-oikeudenkäyntien myötä jopa vankilatuomio, ellei hän voita vaaleja. Yhdysvaltain presidentin sisäpolittista tilannetta tuskin tässä edes kannattaa kerrata.

Valtionjohtajat kutsuivat toisiaan etunimillä "Donald" ja "Bibi" ja taputtelivat toisiaan selkään. Palestiinalaisia ei tilaisuuteen oltu kutsuttu. Kysymyksiä ei myöskään saanut esittää. Kahden kauppa on herättänyt raivoa, joka ei edistä rauhaa vaan kasvattaa entisestään alueen sodan uhkaa. Virkaatekevä pääministeri Netanjahu on jo ryhtynyt toimiin ehdotuksien toteuttamiseksi, vaikka ne ovat vasta luonnoksia. Uusia siirtokuntia perustetaan eri puolille jo täyttä häkää.

Mutta jos tilanne ei oikein aukea, niiin otetaanpa pieni kuvitteellinen vertaus. Israelin ja palestiinalaisten tilanne on vähän sama, kuin jos Suomi eläisi Venäjän miehitysvallan alaisena ja presidentit Trump ja Putin sanelisivat suomalaisten elinehdot.

Henkilöpapereita tarkistettaisiin joka puolella ja kotiin menemiseen tarvittaisiin talon osoitteen ja asunnon numeron kertova kulkulupa. No, onneksi tämä visio ei koskaan toteutunut ja suhteet Venäjään ovat kunnossa. Mutta sortovuodet koettelivat Suomeakin taannoin. Rauhantie on vielä pitkä ja kivulias.

Yrityksiä on ollu vuosien varrella paljon, mutta ei yhtään näin epärealistista. Kuten arvostettu Israelin juutalainen kolumnisti ja kirjailija Gideon Levy totesi minulle haastattelussa: "Israel on ainoa maa maailmassa, jossa apartheid on yhä voimissaan".