Kommentti: Brittiparlamentti tekee kaikkensa, että brexitistä tulee juuri sellainen mitä se ei halua – Mayn on taas lähdettävä lakki kourassa EU-pomojen luo

Seuraavaksi May lähteekin kolkuttelemaan Brysselin ovia ja kysymään, olisiko mitään mahdollisuutta avata sopimustekstiä vielä kerran.

May törmää EU:n siilipuolustukseen

Vastassaan Maylla on EU:n siilipuolustus. Unioni on toistellut monella suulla, että backstop on osa erosopimusta: ottakaa tai jättäkää. Eikä tämä puolustuslinja näytä rakoilevan.