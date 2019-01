Britannian parlamentti torjuu vaihtoehdon, että maa jättäisi EU:n ilman erosopimusta – Theresa May korvaisi Irlannin hätäjärjestelyn vaihtoehtoisilla järjestelyillä

Parlamentti on äänestänyt illan aikana useista vaihtoehdoista, miten edetä brexitin kanssa.

Pääministeri Theresa May tavoitteli parlamentilta mahdollisimman vahvaa mandaattia avata keskustelut uudelleen EU:n kanssa.

Esillä oli vaihtoehto, jonka mukaan erosopimukseen kirjattu Irlannin hätäjärjestely korvattaisiin "vaihtoehtoisilla järjestelyillä". May toivoi parlamentin kertovan illan äänestyksessä mahdollisimman selvästi, että se ei hyväksy sopimuksen kirjausta hätäjärjestelystä.

– Tänään meillä on mahdollisuus näyttää EU:lle mitä tarvitaan, jotta sopimus menee läpi tässä talossa, May patisti ennen äänestystä.

EU suhtautuu varauksella

EU-johtajat ovat toistelleet, ettei erosopimusta avata, vaan sopimus on paras mahdollinen.

Jo joulukuussa May joutui lähtemään Brysselistä tyhjin käsin, kun EU-johtajat torjuivat ehdotuksen erosopimuksen avaamisesta.

Moni brittiparlamentaarikko ihmettelikin, miten pääministeri aikoo kääntää EU-kollegoidensa päät. May myönsi, ettei EU:ssa ole juuri haluja sopimuksen avaamiseen, mutta toivoi siksi selkeää viestiä parlamentilta.

– Maailma tietää, mitä tämä talo ei halua. Tänään meidän on lähetettävä viesti siitä, mitä me haluamme, May sanoi.