Kolmiodraama-Terhin ja Samin välit muuttuivat ohjelman kuvausten jälkeen – "En olisi todellakaan uskonut"

– Meillä on asialliset välit, ei ole jäänyt mitään hampaankoloon. Niiden kuvausten jälkeen oli pitkä pätkä, että me emme olleet tekemisissä juurikaan. Luulen, että siinä on kummallakin ollut sellainen pieni hetki, että on pitänyt niitä asioita jäsentää, Terhi kertoo.