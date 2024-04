Kolmiodraama-Terhi paljastaa, mitä tapahtui sarjan kulisseissa Samin kanssa

– Tiedätkö sen tunteen, mille ei ole sanoja? Olin yhtä aikaa hämmentynyt, pettynyt ja todella yllättynyt, huonolla tavalla. Siinä ei kehdannut heti alkaa tenttaamaan toiselta, mikä sinulla on ja miksi olet kylmä. Se oli sellainen tunne, mitä en ole koskaan aiemmin kokenut.

– Minulla oli sellainen olo, että Samin käyttäytyminen oli mielestäni passiivisaggressiivista. Heti kun minä tulin, niin kiroillaan, miten minulla on niin helvetisti tavaraa. Ihmettelin, sanoinko minä siellä treffeillä jotakin, että Sami on vihainen minulle jostain.

– Ymmärrän ihmisiä hyvin, koska minulla on halu ymmärtää. En tuntenut Sami, niin en voinut siinä kohtaa tietää, onko hänellä esimerkiksi sosiaalisen tilanteiden pelkoja.

Terhin ja Samin viileät välit ovat välittyneet tv-katsojille sarjan ensimmäisissä jaksoissa. Terhi paljastaa, että he kävivät kotona hyvinkin tiukkoja keskusteluita, joita kamerat eivät aina taltioineet.

– Niiden myötä välimme huononivat tosi radikaalisti. Huomasimme aika äkkiä, että aina jos me yritämme jutella, se menee riitelyksi ja lopulta huutamiseksi. Me emme kummatkaan tykänneet siitä yhtään, koska emme halunneet olla toisillemme pahoja tai ilkeitä, niin sitten käytimme sellaista välttelytaktiikkaa.

View this post on Instagram

Terhi on saanut paljon kehuja aitoudestaan sukulaisilta, ystäviltä ja kollegoilta sekä myös ohjelman katsojilta. Hän on kuitenkin huomannut ilmiön, että samaan aikaan kun häntä kehutaan, niin Samille annetaan päinvastaista palautetta.

– Siitä minulla on vähän ristiriitaiset tunteet, kun minulla on ihan nollatoleranssi mihinkään kiusaamiseen. Ihmiset ovat saattaneet tulla kadulla sanomaan, että Terhi sinä olet ihminen, mutta Sami on perseestä. Sami, niin kuin minäkin, ollaan ihan tavallisia ihmisiä ja maallikoita, niin siitä ei voi tietää, mihin tuollainen suistaa ihmiset, jos sankoin joukoin aletaan lynkkaamaan yhtä ihmistä.